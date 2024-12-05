Лавров — о роли ОБСЕ: не осталось ни одной сферы, где организация была бы полезна

Сферы, в которых Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы оказать хоть какое-то содействие в соответствии со своими функциями, больше не существуют. Это сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС.

По его словам, в действующей политике рамках ОБСЕ нет места ни для сотрудничества, ни для обеспечения безопасности. Лавров возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров в ОБСЕ, проходящем на Мальте.

Накануне вылета из Москвы Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Мальта аннулировала визу, ранее выданную официальному представителю дипмиссии Марии Захаровой, с формулировкой «в силу не зависящих от нас обстоятельств».