«Их возненавидит весь арабский мир»: почему Египет не согласится на списание долгов в обмен на прием беженцев

Возможна ли эта сделка, сколько могут простить египтянам, и кто в итоге останется в выигрыше, мы решили узнать у эксперта.

«Египет на это просто не пойдет. Я не думаю, я точно знаю. Объясню, почему. В основе морали евреев всегда лежит такое понятие, как сделка. Они считают, что все на свете можно купить и обо всем договориться. И они считают, что весь мир мыслит так же, как они. А для мусульман и, кстати, русских на первом плане стоит нравственный аспект. Хотя деньги все любят, в определенный момент начинается «красная линия», через которую никто не переступит», — высказал свою точку зрения известный экономист Никита Кричевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт полагает, что египтяне в данной ситуации не возьмут даже миллион долларов.

«Потому что их иначе возненавидит весь арабский мир. И никогда не простит. Это последнее, что мог предложить Израиль. Нельзя всех стричь под одну гребенку. Деньги потратят — репутационные потери останутся, так что никакого выигрыша здесь нет и быть не может», — уверен экономист.

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