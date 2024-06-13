Илон Маск предложил внести в список террористических несколько украинских организаций

Те организации, которые действуют на Украине и вносят граждан США в какие-либо черные списки, должны быть признаны террористическими. Так считает известный миллиардер Илон Маск. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Палата представителей Соединенных Штатов ранее разработала свой вариант бюджета Госдепартамента. Она при этом наложила запрет на выделение средств украинским организациям, «очерняющим американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом». Миллиардер Маск одобрил данное решение.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», - написал он.

По мнению изобретателя, те НКО на Украине, которые вносят в свои списки, связанные с негативом, американских граждан, не должны получать средства от Белого дома.

Ранее Маск высказался по поводу фейков. По его мнению, их распространяет вовсе не Россия. В этом виновен Запад, он выпускает гораздо больше недостоверной информации.