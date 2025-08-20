Илон Маск захотел помочь Вэнсу в президентской гонке 2028 года

По сведениям, опубликованным The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдерские источники, бизнесмен и миллиардер Илон Маск планирует оказать финансовую помощь вице-президенту США Джею Ди Вэнсу в случае его выдвижения на президентских выборах в 2028 году.

В статье отметили, что Маск поделился с доверенными лицами информацией о том, что рассматривает возможность задействования части своего значительного состояния для поддержки Вэнса, если последний примет решение участвовать в президентской гонке 2028 года. Это следует из пересказа слов Маска и его партнеров, доведенного до сведения близкого круга лиц.

Издание также напоминает, что во время избирательной кампании 2024 года Илон Маск направил порядка $300 млн на поддержку Дональда Трампа и других кандидатов от Республиканской партии.

