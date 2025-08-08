Блокировка аккаунта российского активиста Гриши Путина в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) вновь подняла вопрос о надежности западных цифровых платформ. Активист, собиравший средства для участников СВО, оказался среди тех, кого соцсеть Илона Маска признала «нежелательными» пользователями. Подробности выяснили журналисты RuNews24.ru.

По словам активиста, Маска в России воспринимали как технологического мессию, но теперь стало ясно: его сервисы работают по политическим лекалам. Активист напомнил, что при поддержке Украины через Starlink, российские пользователи сталкиваются с цензурой в принадлежащей Маску соцсети.

В 2020-х годах до 90% российского видеоконтента размещалось на YouTube, но после блокировок государственных каналов ситуация изменилась. Сегодня развитие отечественных аналогов — не вопрос выбора, а необходимость для информационной безопасности. Так считает и Гриша Путин, оказавшийся в немилости у Илона Маска.

Сейчас западные страны тоже идут по пути цифрового протекционизма. Великобритания и США ужесточают регулирование соцсетей под предлогом защиты детей.

Активист считает, что России нужны не копии западных платформ, а оригинальные технологические решения. Уже сейчас ВК Видео и Rutube демонстрируют, что отечественные разработчики способны создавать конкурентоспособные продукты. Кроме того, с 1 сентября в России запустят мессенджер Max, который создали как аналог Telegram.

Ранее пользователи поделились первыми впечатлениями от отечественного мессенджера Max.