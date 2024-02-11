Американский предпринимать, основатель компании Space X и владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что территории Донбасса и Крым останутся за Россией. Об этом он написал, отвечая на комментарий пользователя под ником Wall Street Silver.

Он также согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине не изменит обстановку на фронте, а только продлит конфликт. Маск обратил внимание на публикацию пользователя, который также отметил, что президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, нужно признать свой проигрыш.

Ранее Маск также прокомментировал заявление Байдена, который назвал отказ Конгресса США помогать Украине халатностью. Американский предприниматель, отвечая главе государства, отметил, что нужно как можно скорее завершить конфликт с Россией.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее Маск согласился со словами президента России Владимира Путина. В интервью американскому журналисту Такеру Карслону российский президент заявил, что ошибкой США является использование доллара в качестве оружия на мировой арене.