Илона Маска тревожит возможность «американизации» конфликта на Украине

Американский миллиардер Илон Маск в своих соц. сетях выразил обеспокоенность и тревогу касательно возможной «американизации» конфликта на Украине.

Бизнесмен опубликовал пост в своих соц. сетях, в которой высказался о своей тревожности после предпринимателя Дэвида Сакса о вероятном начале призывов к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения Запорожской АЭС.

«Тревожно», — отвечает Маск.

Сакс ранее делился, что американскими сенаторами предпринимаются попытки принятия конгрессом резолюции о предоставлении украинской стороне гарантий на случай уничтожения объекта на Украине.

Предприниматель рассказал, что в свете этих событий, украинское правительство мгновенно объявило о планах России по уничтожению ЗАЭС, несмотря на тот факт, что объект находится под контролем России и не будет иметь стратегической ценности в уничтоженном виде.

Если Запорожская АЭС будет уничтожена, вину за это мгновенно «повесят» на РФ, а США разразится «воплями возмущения» со стороны сторонников «американизации» украинского конфликта, заявил Сакс.