Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жесткую оценку скандальному выступлению президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого тот подверг резкой критике европейские страны.

Российский политик усмотрел в этом инциденте свидетельство глубокой утраты субъектности и достоинства государствами Евросоюза, оказавшимися, по его мнению, под двойным внешним давлением.

На своей странице в социальной сети X Медведев описал ситуацию как закономерный результат курса на постоянные уступки.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», — отметил он.

По словам зампреда Совбеза, европейские лидеры в значительной степени лишились возможности проводить независимую политику на международной арене.

Медведев также указал, что сложившееся положение является прямым следствием зависимости европейских стран от внешних сил. «Это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — подвёл итог российский политик.

Ранее зампред Совбеза РФ опубликовал кадры удара «Орешником» для европейских лидеров.