«Индейка важнее диеты». Трамп отложил похудение до окончания праздников

В ходе общения в Белом доме действующий президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении снизить массу тела, однако уточнил, что начало диеты точно не совпадёт с Днём благодарения.

«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка», - сказал Трамп.

Согласно официальным медицинским заключениям, вес американского лидера составляет 107 килограммов при росте 190 сантиметров. Известно, что президент является большим поклонником фастфуда, открыто заявляя о своей приверженности таким блюдам, как бургеры, картошка фри и сладкие газированные напитки.

