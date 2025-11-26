Индейка важнее: Трамп отбыл на День благодарения, пока Киев ждет ответа по встрече

Под проливным дождем Дональд Трамп в сопровождении супруги покинул Белый дом, направляясь на традиционные длинные выходные в честь Дня благодарения.

Американский лидер, не вступая в диалог с журналистами, проследовал к вертолету для перелета на базу Эндрюс, откуда президентский борт взял курс на Флориду. Согласно официальным данным, Трамп пробудет в своем имении до воскресенья, где по сложившейся традиции главным блюдом праздничного ужина станет индейка.

Со стороны Украины поступило заявление о готовности Владимира Зеленского встретиться с американским президентом в ближайшее время. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, такая встреча может состояться уже 27 ноября. Этот дипломатический импульс совпал с ранее озвученным Трампом ультиматумом, в котором он назвал четверг крайней датой для принятия Вашингтонского плана по урегулированию украинского конфликта.

