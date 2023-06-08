Индия не направила приглашение Зеленскому на участие в саммите G20

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что список приглашенных на саммит был объявлен после того, как страна стала председателем "двадцатки". Президент Украины Владимир Зеленский не был в числе участников встречи, такую информацию сообщил глава МИД на брифинге для индийских СМИ, ТАСС .

Руководителю Министерства иностранных дел задали вопрос, было ли отправлено приглашение для участия в саммите G20 Зеленскому, Субраманьям Джайшанкар дал отрицательный ответ. Также он отметил, что во встречи должны принимать участие государства, которые являются членами "двадцатки" и организации, приглашенные председателем, в данному случае Индией.

Также Субраманьям Джайшанкар акцентировал внимание на том, что решение уже принято и вопрос об участии президента Украины в саммите не будет пересматриваться.