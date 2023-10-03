Индия высылает со своей территории две трети от общего числа канадских дипломатов

Нью-Дели потребовал, чтобы Канада отозвала 41 человека из состава своей дипломатической миссии. Если этого не будет сделано, то дипломатов попросту лишат иммунитета.

Индия сделала свой очередной шаг на пути конфронтации с Оттавой. Ранее канадский премьер заявил, что правоохранители подозревают индийское правительство в причастности к убийству одного из видных сикхов, который жил в Канаде. Вслед за этим один из высокопоставленных индийцев был выслан из Канады как подозреваемый в содействии шпионажу. Индия решила ответить на это ассиметрично.

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», - сообщила британская газета Financial Times.

Если канадцы не вернут домой указанное число своих дипломатических работников, то индийцы перестанут признавать за ними право неприкосновенности.