Индийские СМИ набросились на канадского премьера Трюдо
Фото: [Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Индии Нарендра Моди/Zuma\TASS]
СМИ Индии перешли в режим атаки после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной причастности индийских властей к организации убийства лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне этого года, пишет Bloomberg.
Ведущие ежедневные издания адресовали Трюдо вопрос, почему же правительство Канады до сих пор не обнародовало доказательства.
Канал NDTV опубликовал репортаж, в котором подробно описываются прошлые политические ошибки Трюдо. А Times of India написала о том, что заявление Трюдо усугубляет продолжающуюся конфронтацию между Индией и Канадой.
Накануне Канада и Индия обменялись высылкой дипломатов и приостановили торговые переговоры.