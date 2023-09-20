Индийские СМИ набросились на канадского премьера Трюдо

СМИ Индии перешли в режим атаки после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной причастности индийских властей к организации убийства лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне этого года, пишет Bloomberg.

Ведущие ежедневные издания адресовали Трюдо вопрос, почему же правительство Канады до сих пор не обнародовало доказательства.

Канал NDTV опубликовал репортаж, в котором подробно описываются прошлые политические ошибки Трюдо. А Times of India написала о том, что заявление Трюдо усугубляет продолжающуюся конфронтацию между Индией и Канадой.

Накануне Канада и Индия обменялись высылкой дипломатов и приостановили торговые переговоры.