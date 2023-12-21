Именно амбиции Северо-Атлантического альянса и его неуважение к суверенитету других стран привели к боевым действиям.

Такую точку зрения высказал Хасто Кристианто, генсек Демократической партии борьбы, которая является правящей в Индонезии.Он подчеркнул, что для его страны вопрос суверенитета стоит очень остро. Он является ключевым во внешней политике.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Кристианто, самой Индонезии также надо обратить особое внимание на отстаивание суверенитета. Это поспособствует выходу национальной дипломатии на новый уровень.