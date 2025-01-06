Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Бразилии.

Напомним, что с 1 января наступившего года председателем указанного международного объединения стала Бразилия, объявившая об официальном присоединении к БРИКС Индонезии. О том, что данное государство станет полноправным членом объединения, заявляли в конце минувшего года в российском внешнеполитическом ведомстве. Также отмечалось, что с начала этого года членами БРИКС должны стать девять государств, в том числе Белоруссия, Казахстан, Малайзия, Таиланд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары Киева по Казани - это месть за успешный саммит БРИКС.