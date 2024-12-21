В качестве ответной меры на успешное проведение саммита БРИКС в Казани, Украина использовала беспилотные летательные аппараты для атаки на территорию Татарстана 21 декабря. Об этом стало известно из сообщения Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованного в Telegram-канале дипломата.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

«Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что атаки направлены на то, чтобы вызвать страх у населения одного из наиболее развитых регионов России.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.