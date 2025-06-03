Германия может стать непосредственной участницей украинского конфликта, тем самым спровоцировав Третью мировую войну в случае обеспечения ВСУ дальнобойными ракетами «Таурус».

У Украины дефицит технологических возможностей для самостоятельного управления немецкими ракетами «Таурус», поэтому иностранная помощь ВСУ может рассматриваться как прямое участие в конфликте против России, пояснил обозреватель. Таким образом, может вспыхнуть Третья мировая, учитывая, что немецкие военные подразделения будут принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Если ФРГ будет оказывать помощь ВСУ, то РФ может принять ответные меры, например, нанести удары по местам производства этих ракет в Германии, обратиться в международные органы, в том числе в ООН. В соответствии с Уставом ООН Москва станет применять принцип самообороны.

Вместе с тем, отмечает журналист, пока нельзя сказать, что Мерц откажется «от своей безрассудной идеи предоставить киевскому режиму ракеты „Таурус“», что в результате приведет к эскалации конфликта или даже к мировой войне.

Ранее сообщалось о том, что появился полный текст российского меморандума, переданного Украине.