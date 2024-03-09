ВСУ с западным вооружением не может противостоять синхронной работе БПЛА и артиллерии ВС РФ. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Драго Босник в своем материале для портала InfoBRICS .

В статье эксперт отметил, что российские возможности в сфере беспилотного боя превзошли все возможные ожидания. Он подчеркнул, что артиллерийское доминирование вкупе с БПЛА создает самую смертоносную комбинацию на современном поле боя, так как от нее практически не существует обороны.

Босник признал, что после развала СССР производство БПЛА было слабым местом для РФ долгие годы. Тем не менее за последние несколько лет данная ситуация значительно изменилась, и сейчас РФ совершенствует технологии, не собираясь останавливаться на достигнутом.

Автор также прокомментировал западные мифы о том, что российская сторона якобы отстает в технологиях. Босник указал на то, что на данный момент все мировые аналитики уже признали успехи ВС РФ в этой сфере. Он также подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает новейшее оружие НАТО на Украине.