Россия предупредила попытку США развернуть ядерную войну между Москвой и Киевом. Об этом сообщает портал InfoBRICS .

Твердое заявление президента РФ Владимира Путина о возможности обезоруживающего удара указывает на то, что он наперед знает последующие решения и шаги НАТО, как например, отправка новой партии F-16 украинским боевикам.

Автор статьи подчеркивает, что поставка истребителей на Украину свидетельствует о том, что Киев когда-нибудь предпримет попытку нанести удар по Москве. Как он утверждает, конечной целью таких действий со стороны Запада является локальный ядерный конфликт между Москвой и Киевом.

Нестандартное, но решительное предупреждение президента РФ стало сигналом Штатам об осведомленности обо всех планах коллективного Запада. Автор статьи небезосновательно предполагает, что подобная осведомленность и дальновидность русского лидера не может не насторожить США и НАТО.