Соединенные Штаты принимают украинцев за простое пушечное мясо, в то время как Тель-Авив воспринимается ими как традиционный союзник. Теперь украинскому правительству придется делиться американской помощью с израильтянами.

Журналист Драго Босник в своей статье назвал ближневосточный конфликт полноценной угрозой для украинских властей. Владимир Зеленский уже осознал, что теперь Америка повернется лицом к Израилю, а поддержка со стороны НАТО будет делиться на два государства.

«Зеленский напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой «помощи» США», - указал Босник в своей статье, которая вышла в издании «InfoBRICS».

Судьба украинского народа плачевна, поскольку ему отводится роль пушечного мяса. Его бросят на произвол судьбы в любой момент ради помощи Израилю.