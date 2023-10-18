InfoBRICS: Зеленский напуган переключением внимания Запада с Украины на Израиль
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Соединенные Штаты принимают украинцев за простое пушечное мясо, в то время как Тель-Авив воспринимается ими как традиционный союзник. Теперь украинскому правительству придется делиться американской помощью с израильтянами.
Журналист Драго Босник в своей статье назвал ближневосточный конфликт полноценной угрозой для украинских властей. Владимир Зеленский уже осознал, что теперь Америка повернется лицом к Израилю, а поддержка со стороны НАТО будет делиться на два государства.
«Зеленский напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой «помощи» США», - указал Босник в своей статье, которая вышла в издании «InfoBRICS».
Судьба украинского народа плачевна, поскольку ему отводится роль пушечного мяса. Его бросят на произвол судьбы в любой момент ради помощи Израилю.