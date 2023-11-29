Ингушетия возглавила рейтинг регионов с самой высокой безработицей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регионом с самым высокими зафиксированным высоким уровнем безработицы в текущем году стала Республика Ингушетия. Такие данные она привела по итогам заседания межведомственной рабочей группы для выработки механизмов реагирования на ситуацию на рынке труда.

«Уровень безработицы в Республике Ингушетия по методологии Международной организации труда составляет 27,1%, что в девять раз превышает среднероссийский показатель и является самым высоким в стране», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

При том, говорится в сообщении, фиксируется положительная динамика со снижением этих показателей. По информации вице-премьер, с начала 2023 года уровень безработицы снизился на 2,2%.

Как подчеркивается в сообщении аппарата вице-премьера, причиной таких показателей в Ингушетии являются низкая оплата труда, а также теневая занятость, которая превышает среднероссийские показатели. Также отмечается, что в республике наблюдается несоответствие числа выпускников девятых классов и числа мест в колледжах и техникумах региона.

По информации Голиковой, при 8,3 тысячах выпускников в учреждениях среднего профессионального образования есть только 2,7 тысяч мест. В сообщении подчеркивается, что в регионе отсутствует целевой набор учащихся как по программам СПО, так и высшего образования.

Правительству республики поручено провести структурный анализ обстановки на рынке труда региона и разработать дорожную карту с конкретными мерами до 2030 года, установив целевые показатели по снижению напряженности на рынке труда и уровню безработицы.

Республика Ингушетия — это федеральный субъект РФ, являющийся частью Южного федерального округа. Расположена в Северо-Западной части Кавказского региона. Столицей республики является город Магас. По данным Росстата, численность населения региона в 2023 году составляет более 519 тысяч человек.