«Инициатива в руках России»: политолог раскрыл, ждать ли мобилизации в мае

В Сети распространяются слухи о якобы возможном начале мобилизации в мае. Россияне взволнованы, однако официальной информации от государственных структур не поступало.

Политолог Андрей Кортунов рассказал, может ли эта информация быть достоверной. По словам эксперта, есть официальная позиция российского руководства, которая не предполагает необходимость мобилизации в данный момент.

«Есть статистика набора контрактников. Цифры достаточно внушительные. В среднем, контракт с Министерством обороны подписывают примерно 30 тыс. человек в месяц. Поэтому, насколько можно судить, планов по мобилизации в ближайшем будущем не имеется», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кортунов подчеркнул, что, судя по информации официальных российских источников, сегодня обстановка на СВО не дает поводов для беспокойства.

«Стратегическая инициатива в руках России. Идет продвижение практически по всей линии боевого соприкосновения. Я думаю, что ситуация находится под контролем российской стороны», — заключил эксперт.

Ранее аналитик раскрыл, чего ждать от СВО в ближайшее время.