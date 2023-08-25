Иноагент Гребенщиков выставил на улицу квартиросъемщиков после побега из страны

Сын сбежавшего из России певца Бориса Гребенщикова* сдал квартиру отца в центре Санкт-Петербурга за 80 тысяч рублей, сообщила «Комсомольская правда».

По информации издания, Глеб сам общается с потенциальным арендаторами. В квартире, по его словам, есть все удобства – балкон, кухня, ванная с джакузи. В квартире три комнаты. К стоимости добавляется сумма за коммунальные услуги.

«Плюс отдельно платите за коммуналку 5-6 тысяч, зимой дороже», – сказал сын Гребенщикова* корреспонденту газеты.

Он отметил, что отец не вернется в Санкт-Петербург в ближайшие 10 месяцев или даже год.

В материале «КП» отмечается, что перед просмотром квартиры Глеб отменил встречу, объяснив, что арендатор помещения уже найден. Это оказались его друзья.

30 июня Министерство юстиции РФ признало Гребенщикова* иностранным агентом. После начала специальной военной операции России на Украине певец осудил этот шаг и уехал в Лондон.

*Минюстом РФ признан иноагентом