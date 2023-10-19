«Интеллектуальное банкротство и бюрократическая инерция»: служащий Госдепа подал в отставку

Служащий Госдепартамента США Джош Пол подал в отставку из-за несогласия с политикой Белого дома в отношении конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

В заявлении чиновник внешнеполитического ведомства указал, что безоговорочная поддержка одной из сторон конфликта противоречит публично отстаиваемым американским ценностям.

Расширение поставок оружия Израилю переполнило чашу терпения для Пола. Накануне президент Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».