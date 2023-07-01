«Интерфакс»: РФ получила информацию от дружественных стран о встрече по Украине в Копенгагене

Союзники РФ передали Кремлю сведения о недавней встрече по Украине, прошедшей в Дании. Об этом сообщило издание «Интерфакс», ссылаясь на свой источник в российском правительстве.

Согласно утверждениям источника, дипломаты из дружественных стран передали послам из РФ сведения о прошедшей встрече. Так Москва получила нужную информацию о секретных переговорах.

Источник также пояснил, что говоря о «дружественных странах», речь идет о государствах, которые состоят в БРИКСе вместе с РФ.

Недавно в Копенгагене состоялась тайная встреча, посвященная вопросу урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что на нее прибыли представители большого количества стран. Они позже решили провести официальные переговоры по тому же вопросу.

СМИ сообщают, что встреча была посвящена попытке получения поддержки от стран, до сих пор придерживающихся нейтралитета в вопросе СВО.