И.о. мэра Чернигова подал в отставку под давлением военной администрации

Исполняющий обязанности городского главы Александр Ломако объявил о своей отставке. Он уточнил, что сделал это не по собственному желанию, а из-за угроз, последовавших от чиновников из военных администраций.

Согласно заявлению Ломако, появившемуся в его личных соцсетях, по указу Зеленского военные чиновники оказывали на него давление и угрожали созданием массы проблем: от срыва бюджета на 2025 год, до закрытия больниц. Обещали в целом уничтожить местное самоуправление, из-за чего Ломако все равно пришлось бы оставить пост.

«Мне сказали, что, если я не уйду, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчетов с подрядчиками, работающими на восстановление города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое!», — объяснил Ломако.

Напомним, что в 2023 году Александр Ломако заменил на посту Владислава Атрошенко, скандального главу Чернигова. Его уличили в коррупции, провели обыски и осудили. Как отмечает ТАСС, не менее 40 обысков проводили в офисе и Ломако. Управленец выразил надежду, что его заявление рассмотрят в ближайшее время.

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