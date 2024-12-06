Mash: одной из причин отставки Смирнова стали крупные хищения при строительстве защитных сооружений

Одной из причин неожиданной отставки губернатора Курской области стали хищения, связанные с возведением защитных сооружений. Управление капитального строительства (УКС) региона требовало 2 млрд 112 млн руб. от местной корпорации развития из-за того, что она не смогла своевременно сдать фортификационные объекты в рамках гособоронзаказа, сообщил Mash.

Согласно данным, ни Алексей Смирнов, ни его команда не были в курсе его отставки и назначения Хинштейна до последнего момента.

По одной из версий, данное событие может быть связано с возможным уголовным делом о масштабном хищении государственных средств — в ближайшее время под расследование могут попасть заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов.

Ранее их вызывали в качестве свидетелей по делу о задержке сроков строительства оборонительных линий на границе с Украиной.

Недавно министр транспорта России Роман Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области.