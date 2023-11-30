Иорданский доброволец пошел в наступление на ВСУ в одиночку из-за незнания языка

Иорданский доброволец Мотаз, воюющий в данный момент в рядах российских ВС пошел в одиночку в наступление на ВСУ в зоне СВО из-за своего незнания языка. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Сергеем Средой.

Мотаз рассказал, что изначально служил в отечественном специальном подразделении, после чего прошел подготовку американского спецназа. Когда началась СВО, иорданец отправился на фронт и поступил в интернациональную бригаду «Пятнашка».

Как рассказал доброволец, случай с одиночным наступлением случился с ним, когда его группа заняла позиции возле Авдеевки. Услышав приказ командира о возвращении на свои позиции, Мотаз не понял его, схватил оружие и пошел вперед на украинских бойцов.

По словам солдата, российский командир кричал ему по-русски, чтобы тот возвращался, но иорданец не знал языка и продолжал наступать. Мотаз заявил, что несмотря на опасность этого случая, он все же оказался забавным. Он рассказал, что сослуживцы смеялись с него по возвращению, а командир посоветовал ему выучить русский.