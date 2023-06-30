Ирак требует от Швеции выдать иммигранта, сжёгшего Коран

Правительство Ирака потребовало от шведской власти выдачи 37-летнего иракского иммигранта и мусульманина Салвана Момику, публично сжегшего Коран в Стокгольме во время проведения акции. Об этом сообщило издательство ИНА.

Как заявил представитель иранской власти Ахмед ас-Саххаф, мигрант, участвовавший в акции, является гражданином Ирака. И теперь государство требует от Швеции передачи иммигранта, чтобы тот предстал перед судом в соответствии с иракскими законами.

Накануне у стокгольмской мечети произошла акция, в ходе которой имигрант Салван Момику публично сжег Коран. Шведское правительство ранее выдало разрешение на проведение данного мероприятия. Сожжение священной книги позже публично порицал глава турецкого МИД.

В стороне не остались и другие политики. Сенатор и член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что проведение подобных акций является свидетельством о нравственной деградации Швеции, как государства.