Иракское правительство готово разорвать дипломатические отношения с Швецией

Такой шаг будет сделан, если произойдет повторная акция, связанная с сожжением Корана.

Власти Ирака официально уведомили Стокгольм, что они прервут все отношения между государствами, если на шведской территории снова пройдет публичная скандальная акция. Такое сообщение сделала пресс-служба премьер-министра Ирака, она опубликовала данное намерение в социальных сетях.

«Правительство Ирака подтверждает, что оно проинформировало правительство Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения в случае повторения инцидента», - написала она.

До этого в Багдаде прошла массовая акция с протестом против сжигания священной для мусульман книги. Протестующие ворвались в здание шведского посольства, а затем еще и подожгли его. Для разгона данной акции были применены водометы.