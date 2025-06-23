Иран начал военную операцию против военных баз США в Ираке и Катаре

Государственное телевидение Ирана объявило о начале операции против американской базы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. И еще одной базы в соседнем Ираке.

Иран не оставит без ответа ни одно проявление враждебности в свой адрес. Это следует из заявления иранских военных после нападения на базу США.

Сообщается, что Иран запустил 10 ракет по Катару и одну — по Ираку.

В ответ на атаку Соединенных Штатов на мирные ядерные объекты Ирана Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс мощный ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшей военной базой США в Западной Азии, сообщает издание Clash Report.

«Эта ответная атака, проведенная в рамках операции „Башарат аль-Фатх“, была одобрена Высшим советом национальной безопасности Ирана и возглавлялась центральным командованием „Хатам аль-Анбия“», — приводится в сообщении КСИР.

В КСИР заявили, что эпоха «нападения и отступления» завершилась и любые новые попытки нападения только ускорят падение влияния США в Западной Азии.

В конце заявления прозвучало предостережение: в случае новых нападений может произойти разрушение не только военной инфраструктуры Соединённых Штатов в этом районе, но и падение сионистского режима.