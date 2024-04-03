Иран намерен напасть на Израиль в течение 48 часов — Voxnews

Как сообщает издание Voxnews со ссылкой на источники в американском ЦРУ, Тегеран намерен атаковать израильскую территорию в ближайшие двое суток. В настоящее время Иран призывает все исламские государства объединиться против Израиля.

Сообщается , что иранским КСИР будут применены по Израилю сотни беспилотников и ракет. Причина атаки на еврейское государство — уничтожение израильской армией несколько дней назад консульства Ирана в Сирии.

ЦАХАЛ принял информацию ЦРУ к сведению и уже объявил экстренный призыв резервистов. Операторы израильских ЗРК «Железный купол» находятся в ежесекундном ожидании военного ответа Тегерана.

Как сообщают израильские СМИ, в регионе начались серьезные проблемы с GPS.

Официальной информации по объявлению войны от Тегерана пока не поступало.