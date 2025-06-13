Иран наносит ответный удар: баллистические ракеты стартовали из шахт на западе страны

Глава правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что целью атак по Ирану является «ликвидация опасности» для Израиля, и операция будет продолжаться «столько времени, сколько потребуется».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что Израиль атаковал ключевые объекты иранской ядерной программы, а также объекты, связанные с производством ракет.

«Израиль нанес удары по „главному иранскому обогащающему предприятию“ в Натанзе», — заявил премьер-министр Израиля.

В ответ на действия Израиля истребители МиГ-29 поднимаются в воздух с авиабазы Мехрабад, расположенной в Тегеране. Также были запущены баллистические ракеты Ирана из шахт, расположенных на западе страны.

В данный момент Израиль наносит массированные удары по городу Керманшах и его окрестностям.

В то же время, как сообщили в Армии обороны Израиля, страна завершила первую фазу атак по военным объектам в Иране.