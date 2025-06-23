Иран предупредил США об активизации «спящих ячеек террористов» перед атакой

Иран направил президенту США Дональду Трампу коммюнике, в котором предупредил об активизации «спящих террористических ячеек» на территории Штатов в случае, если американский лидер примет решение атаковать государство. Об этом стало известно NBC News.

Отмечается, что соответствующее сообщение Трамп получил через посредника на саммите «Большой семерки» в Канаде, который проходил там с 15 по 17 июня.

Источники добавили, что американские власти сейчас находятся в режиме повышенной готовности в контексте потенциальных угроз со стороны террористов на территории США.

Напомним, в ночь на 22 июня ВМС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна даст жесткий ответ на эти действия, отметив, что Штаты должны быть готовы к последствиям.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер осудил президента США Дональда Трампа после американских ударов по Ирану, напомнив, что республиканец перед тем, как стать главой государства, обещал установить мир.