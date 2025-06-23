На Трампа обрушился шквал критики из-за ударов по Ирану

В США раскритиковали решение Дональда Трампа нанести удары по Ирану.

"MAGA (движение Трампа "Сделаем Америку снова великой") официально мертво как движение", — написал он на своей странице в соцсети X.

Риттер напомнил, что Трамп, заняв пост президента, обещал добиваться мира.

Утром 22 июня американский лидер сообщил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, цель атаки – ограничение ядерных возможностей Тегерана. В результате были уничтожены основанные объекты Ирана по обогащению урана, теперь Иран должен заключить мир, сказал Трамп.

МИД РФ решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право.

Ранее Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.