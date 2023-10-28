Иран пригрозил США открытием новых фронтов

Против Соединенных Штатов будут открыты новые фронты в случае, если они будут и дальше помогать Израилю. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире Bloomberg Television .

Министр отметил, что Штаты советуют остальным государствам проявлять сдержанность, но сами активно помогают Израилю. Абдоллахиан предупредил, что если они продолжат оказывать эту поддержку, то против США могут быть открыты дополнительные фронты.

Министр заявил, что американскому правительству нужно определиться, хотят ли они обострения войны.

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран не отправлял свои ВС на территорию Сирии или других областей региона. Но операция ЦАХАЛ в секторе Газа обернется серьезными последствиями, заявил министр.