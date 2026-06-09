На Ближнем Востоке сменилась оптика: политолог провел параллель между Трампом и Зеленским

Политолог Сергей Михеев в эфире « Крым 24 » провел неожиданную и жесткую параллель между двумя, казалось бы, разными политиками — Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, и того, и другого используют как инструмент более сильные игроки: Израиль в лице Нетаньяху крутит Трампом примерно так же, как Запад крутит Зеленским. Разница лишь в том, что Нетаньяху, по оценке эксперта, даже не скрывает этого и говорит почти открыто.

Михеев предлагает взглянуть на ближневосточную ситуацию не как на хаотичное столкновение, а как на холодный торг, где каждый решает свои задачи. Иран неожиданно для многих показал зубы: атаковал объекты в Израиле и американские базы, но широкомасштабной войны не случилось. Почему? Потому что, даже не имея ядерного оружия, Тегеран сумел добиться фактического паритета с ядерными державами — не симметрией арсеналов, а способностью нанести неприемлемый ущерб и отстоять свой суверенитет вопреки всеобщим ожиданиям.

По его словам, если Иран теперь сможет заключить хотя бы временное соглашение на волне этой продемонстрированной твердости, его авторитет в регионе взлетит. Это уже не будет «изгой, которого можно диктовать», — это будет игрок, с которым вынуждены считаться.

Эксперт резюмировал, что на Ближнем Востоке сменилась оптика. Слабость одних (Трамп как временная фигура, Зеленский как зависимый менеджер) и неожиданная жесткость других (Иран без бомбы, но с волей) перекраивают карту влияния. Причем ключевой вывод Михеева циничен, но честен: тебя используют ровно до тех пор, пока ты сам не начнешь отстаивать свои правила игры.

Ранее он заявил, что Россия выстоит, потому что уже выдерживала худшее.