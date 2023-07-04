Иран стал полноценным членом ШОС

В Нью-Дели начал свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в режиме видеоконференции. На форуме объявлено, что новым полноценным членом организации стал Иран.

С этим событием иранцев поздравил «хозяин» форума премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что расширение ШОС свидетельствует о полезности организации и ее привлекательности для других стран.

Иран стал девятым членом ШОС. Также в организацию входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

Ближе к полноценному вступлению в ШОС стала Белоруссия, ранее имевшая статус наблюдателя. Теперь Минск подписал меморандум о намерении стать членом организации.