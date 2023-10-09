Иран уличили в помощи ХАМАС при подготовке атаки на Израиль

Иран несколько недель принимал участие в подготовке нападения ХАМАС на Израиль. В этом планировании участвовали сотрудники службы безопасности Ирана, которые поддержали атаку, произошедшую в Бейруте 2 октября. Об этом сообщили члены ХАМАС, их слова передает издание WSJ .

Сообщается, что проходило несколько встреч, на которых были офицеры КСИР и представители группировок, получающих поддержку от иранского правительства. В том числе и группировок, запрещенных на территории РФ.

Представители Соединенных Штатов сообщили, что доказательств причастности Ирана к атаке на территории Израиля нет. Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мирдави заявил, что группировка сама спланировала и реализовала нападение, без помощи Тегерана. Журналисты отмечают, что если теория об участии Ирана все же подтвердится, это серьезно и негативно скажется на конфликте на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Израиль обвинил Иран в непрямом участии и пригрозил ответить. Израильские представители заявили, что они в курсе о встречах в Сирии и Ливане с предводителями террористических ячеек. «Легко понять, что они пытались координировать свои действия», — заявил израильский посол в ООН Гилад Эрдан.