Иран выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Турцией

Министры иностранных дел Ирана и Турции Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, во время которых, иранская сторона заявила о своей надежде на укрепление сотрудничества с турецкой. Об этом сообщил иранский МИД в своих социальных сетях .

В посте сообщается, что Абдоллахиан выразил удовлетворение тенденцией сотрудничества государств в разных областях, и выразил надежду на то, что эта тенденция будет продолжаться и расти.

Представители ведомства также сообщили о том, что главной темой состоявшихся переговоров были изменения в ситуации с ближневосточным конфликтом, а также, несколько вопросов по теме ирано-турецких взаимоотношений. Как считает Абдоллахиан, Ирану и Турции вместе с другими исламскими государствами нужно принимать более решительные меры по поддержке палестинского народа, сообщили в ведомстве.