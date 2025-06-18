Иран заявил, что с сегодняшнего дня полностью контролирует воздушное пространство Израиля

Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на 18 июня смогли установить полный контроль над воздушным пространством страны-противника. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на данные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Недавно Иран осуществил запуск новых баллистических ракет в направлении Израиля. По информации агентства Tasnim, сегодняшняя атака на Израиль будет одной из самых крупных.

В Тель-Авиве уже зафиксированы возгорания после авиаударов. Согласно информации от иранских источников, были нанесены удары по авиабазе Маор и зданию израильского Минобороны.

«Ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий [Израиля] и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — указано в заявлении КСИР.

В КСИР также заявили, что сегодняшняя операция «знаменует собой начало конца мифа о противовоздушной обороне израильской армии».

По данным Mehr, жителей одного из районов Тель-Авива призвали к эвакуации перед ударом.

Ранее сообщалось, что хваленая израильская система ПРО «Железный купол» вновь прохудилась: после прилета ракеты ПВО в Тель-Авиве начался пожар.