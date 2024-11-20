Ирина Рукавишникова уходит с поста сенатора от Ростовской области

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова объявила о досрочном уходе со своего поста. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Причина такого решения — переход на другую должность. В своем обращении Рукавишникова поблагодарила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и жителей региона за оказанную поддержку.

Рукавишникова была назначена сенатором от Ростовской области 15 сентября 2018 года и вновь заняла этот пост 19 сентября 2023 года. На протяжении своего депутатского срока она активно участвовала в законотворческой деятельности, подготовив около 200 федеральных законов.

С февраля 2020 года Рукавишникова занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, где проявила активность в вопросах социальной защиты граждан и правового регулирования цифровых отношений.

Рукавишникова также отметила ряд своих достижений, включая поддержку участников программ и их семей, а также юридическую помощь гражданам.

В марте 2022 года Рукавишникова была включена в санкционный список государств Европейского союза (ЕС), поскольку проголосовала за ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.

23 марта 2022 года она также попала в санкционные списки Канады. Также Рукавишникова находится под санкциями Украины, США, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины предложили отменить пост президента Украины.