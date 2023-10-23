Ирландские власти рассматривают возможность ограничение по времени предоставления беженцам из Украины государственного жилья, сообщает 26 октября газета Irish Examiner .

По информации издания, причиной стали высокие затраты, а также возросшая нагрузка на государственные системы.

«Новоприбывшим в Ирландию украинцам могут начать выделять предоставляемое государством жилье только в течение трех месяцев, после чего им придется найти собственное место для проживания», – следует из публикации.

Как отмечает издание, всего в Ирландию с 2022 года прибыли порядка 97 тысяч украинских граждан. Среди них – больше 73 тысяч проживают в предоставленном государством жилье. В год правительство страны тратит на это 1,5 миллиарда евро.

Масштабный кризис, связанный с украинскими беженцами, начался после специальной военной операции России на Украине. 24 февраля 2022 года многие граждане Украины покинули пределы своей страны.

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщила, что власти Польши рассматривают возможность экстрадировать военнообязанных граждан Украины, которые покинули свою страну по поддельным документам. По данным издания, с начала СВО на территорию Польши въехало почти 2,87 млн украинцев, а выехали – почти 2,8 млн граждан.

Главными целями СВО являются демилитаризация, денацификация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Эти территории, а также Херсонская и Запорожская области стали частью РФ в результате сентябрьских референдумов. Теперь 30 сентября в России празднуется День воссоединения новых регионов РФ.