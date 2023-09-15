Ирландия оштрафовала TikTok на 345 миллионов евро за небезопасность детей

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала китайскую популярную сеть TikTok на 345 миллионов евро, говорится в сообщении на сайте ведомства 15 сентября.

Отмечается, что такие меры связаны с недостаточными мерами по защите данных несовершеннолетних пользователей.

«DPC объявила выговор, предписала TikTok привести процесс обработки (данных) в соответствие (с рекомендациями) в течение трех месяцев и выписала административный штраф в размере 345 миллионов евро», – следует из заявления.

DPC начала расследование еще в сентябре 2021 года. Тогда специалисты анализировали период с июля по декабрь 2020 года. В результате ведомство выяснило, что все аккаунты детей по умолчанию находятся в режиме открытого профиля. Как отмечает комиссия, из-за этого любой может получить доступ к информации, связанной с несовершеннолетним пользователем.

Отдельно в ведомстве уточнили, что функция родительского контроля Familу Pairing, которая подразумевает связывание своей учетной записи с аккаунтом ребенка, неэффективна. Эксперты отметили, что такие же действия могут совершить потусторонние лица. Это также ставит под угрозу безопасность детей.

Ранее британское Управление Комиссара по информации (ICO) также оштрафовало TikTok на 12,7 миллиона фунтов стерлингов за нарушение положений о защите информации пользователей. Это также касается регистрации детей до 13 лет и использование их данных без ведома родителей.

TikTok принадлежит пекинской компании «ByteDance». Сервис предназначен для создания и просмотра коротких видео.

6 марта 2022 года TikTok запретил пользователям из России загружать новый контент и вести прямые трансляции.