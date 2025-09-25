Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Дональд Трамп ввел Киев в заблуждение, утверждая, будто Украина способна вернуть все утраченные территории и даже «пойти дальше». Как пишет РИА Новости, свое мнение обозреватель выразил в личном блоге.

«Итак, Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?» — написал он.

До этого сообщалось, что Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что при поддержке Евросоюза и финансовой помощи НАТО Киев якобы способен «вернуть все свои земли».

В Кремле отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-либо прямых сигналов о намерении Трампа отказаться от конструктивного подхода к урегулированию конфликта пока не прозвучало.

