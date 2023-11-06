Ирландский премьер высказался об украинских беженцах

Ирландское правительство собирается до наступления следующего года заставить беженцев с Украины самостоятельно платить за свое проживание в стране. Об этом сообщило местное издание Irish Times со ссылкой на слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Недавно премьер заявил о необходимости принятия мер для замедления потока беженцев в страну. Варадкар считает, что Ирландия должна научиться на опыте других государств и перестать предлагать беженцам бесплатное проживание на неограниченные сроки.

В издании также сообщили, что правительством рассматриваются возможные изменения в выплате пособий, которые побудили бы жителей страны находить работу.

По словам премьера, за прошедшие 2 года, Ирландия приняла к себе более 100 тысяч беженцев. Он заявил, что жилья в стране не осталось, и в ход уже пошли палатки и контейнеры.