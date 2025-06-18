IRNA: информация о гибели экс-президента Ирана Ахмадинежада является фейком

Пресс-служба бывшего главы Ирана Махмуда Ахмадинежада категорически опровергла информацию о его гибели. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Минувшим вечером во вторник, 17 июня, ряд СМИ распространили информацию, что в Тегеране якобы произошло покушение на бывшего президента Ирана, которое привело к его гибели. Согласно официальной информации, нападение было совершено на улице и сопровождалось стрельбой. Также сообщается о гибели супруги и сына политика.

По данным, которые позднее были опубликованы IRNA, окружение Ахмадинежада дало чёткую оценку появившимся в информационном пространстве сообщениям. Эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой явную ложь.

Со ссылкой на информацию, полученную из первых рук в окружении бывшего главы государства, агентство опровергло слухи.