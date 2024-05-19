IRNA: темнота и дождь осложняют поисковую операцию вертолета президента Ирана

Спасательная операция продолжается в районе, где потерпел крушение вертолет иранского лидера Эбрахима Раиси, несмотря на наступившую темноту и дождь. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что в связи с начавшимся дождем в районе образовалась грязь, которая создает трудности для прохода транспорта и спасателей. При этом поиски ведутся в высокогорье, что также приводит к определенным сложностям в поисковой операции.

Ранее сообщалось, что одна из поисково-спасательных групп добралась до возможного места жесткой посадки вертолета, тем не менее иранские СМИ утверждают, что спасатели еще в пути. К поисковой операции подключились не только экстренные службы, но и силы Корпуса стражей исламской революции, отряды народного ополчения «Басидж», входящего в КСИР, местные жители и альпинисты. Однако, согласно прогнозам, в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий.

Представитель правительства Ирана Бахадри Джахорми заявлял, что новостей о крушении вертолета иранского лидера так и нет.