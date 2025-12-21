«Исчезающие чашки Лувра». Сотрудник Елисейского дворца два года выносил антикварную посуду?

Сотрудник Елисейского дворца похитил более сотни предметов исторического фарфора. Двухлетнее хищение было раскрыто лишь в ходе внутренней проверки.

Как сообщают парижские газеты Le Parisien и L'Indépendant, в центре скандала оказался чиновник из окружения Эмманюэля Макрона, отвечавший за сервировку на государственных приемах. Похищенные раритетные чашки, блюдца и тарелки использовались во время официальных обедов и относятся к культурному наследию Франции.

Издание L'Indépendant приводит подробности: «Главный подозреваемый — сорокалетний мужчина, занимающий ключевую должность в Елисейском дворце. Он отвечал за посуду, используемую во время крупных официальных приемов. Его подозревают в краже более ста предметов фарфора, включая чашки, блюдца и тарелки, используемые во время государственных обедов».

Кражи, согласно расследованию, продолжались почти два года, при этом служба безопасности дворца не замечала пропаж. Воровство вскрылось после внутреннего аудита, который указал на сотрудника, ведшего «подозрительные переговоры с коллекционером фарфора». Этим коллекционером оказался 30-летний Жислен М., смотритель одного из залов Лувра. По данным следствия, он связался с чиновником через социальные сети в начале 2024 года. Значительную часть похищенного фарфора обнаружили при обыске в доме Жислена М.

В четверг, 18 декабря, перед парижским уголовным судом предстали трое: главный подозреваемый, его коллега из дворца и антиквар, покупавший раритеты. Двое последних обвиняются в сокрытии преступления.

