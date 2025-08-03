2026 года станет самым опасным годом для Польши и для всего мира, заявил в эфире Radio Eska ясновидящий Кшиштоф Яцковский.

https://pxhere.com/Главные угрозы, сказал он, это теракты, революции и наплыв беженцев.

Хаос уситился настолько, что, например, Польша в 2026–2028 годах может вообще остаться без президента. Под страхом гражданской войны политики будут покидать страну, пояснил Яцковский.

Польшу вновь разделят и от нее останется лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральной Польши и юго-западные земли.

Ранее власти Ирана призвали привлечь Запад к ответу за поддержку терроризма.