Исчезнет ли Польша с карты? Шокирующее пророчество о 2026 годе
Польский ясновидящий предсказал хаос, революции и наплыв беженцев в 2026 году
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2026 года станет самым опасным годом для Польши и для всего мира, заявил в эфире Radio Eska ясновидящий Кшиштоф Яцковский.
https://pxhere.com/Главные угрозы, сказал он, это теракты, революции и наплыв беженцев.
Хаос уситился настолько, что, например, Польша в 2026–2028 годах может вообще остаться без президента. Под страхом гражданской войны политики будут покидать страну, пояснил Яцковский.
Польшу вновь разделят и от нее останется лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральной Польши и юго-западные земли.
Ранее власти Ирана призвали привлечь Запад к ответу за поддержку терроризма.